Hyundai svela la Ioniq 3 e l' evoluzione del brand alla Milano Design Week

Durante la Milano Design Week, la casa automobilistica coreana presenta la nuova Ioniq 3 insieme a un aggiornamento del proprio stile. L'evento offre l'occasione di scoprire le caratteristiche della vettura e le nuove linee del brand, che si riflettono nel design e nella tecnologia. La manifestazione si svolge nel capoluogo lombardo, attirando addetti ai lavori e appassionati del settore.

Alla Milano Design Week, negli spazi della Torneria di via Tortona 32, Hyundai presenta Unfold Stories, l'installazione interattiva che, fino a domenica 26 aprile 2026, illustra l'evoluzione del design del brand. Il percorso espositivo ha il suo cuore pulsante nella Ioniq 3, la nuova berlina compatta della gamma elettrica svelata ed esposta proprio nell'ambito del tradizionale evento primaverile milanese. Unfold Stories guida i visitatori attraverso spazi connessi tra loro, rappresentando il percorso progettuale e creativo che ha portato al design di Ioniq 3. Nello spazio Art of Steel Exterior Space, una superficie curva si trasforma in un oggetto finito, raccontando l'approccio From Paper to Steel della casa coreana, dove l'esplorazione dei materiali è un elemento distintivo del design.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Hyundai svela la Ioniq 3 e l'evoluzione del brand alla Milano Design Week Notizie correlate Leggi anche: Hyundai Ioniq 3, anteprima mondiale della nuova EV alla Milano Design Week L’estetica del benessere e l’evoluzione degli spazi domestici alla Milano Design Week(Adnkronos) – In occasione della Milano Design Week, l'esposizione "The Swedish Home by Electrolux" propone una riflessione sulla trasformazione... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Hyundai svela Ioniq 3 alla Milano Design Week con Unfold Stories; Unfold Stories: Hyundai alla Milano Design Week con uno percorso esperienziale dedicato al processo creativo di IONIQ 3; Ioniq 3, Hyundai elettrizza la Milano Design Week: le caratteristiche; Hyundai svela la Ioniq 3 e l'evoluzione del brand alla Milano Design Week. Hyundai svela IONIQ 3 alla Milano Design Week 2026 con il percorso Unfold StoriesHyundai svela IONIQ 3 in prima mondiale alla Milano Design Week 2026 con Unfold Stories, un'esperienza immersiva sul design della casa. megamodo.com Hyundai svela Ioniq 3 alla Milano Design Week con Unfold StoriesLa rubrica Motori a cura di ItalPress su ticinonotizie.it MILANO (ITALPRESS) – Hyundai presenta Unfold Stories, l’installazione con cui partecipa alla Milano Design Week 2026, trasformando gli spazi ... ticinonotizie.it Presentato alla Milano Design Week, il concept Vision Meta Turismo ridefinisce il concetto di mobilità unendo design essenziale, tecnologie digitali immersive e una nuova esperienza di guida adattiva. - facebook.com facebook FOTO | Fiat alla Milano Design Week 2026 #ANSAmotori #ANSA x.com