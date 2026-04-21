Durante la Milano Design Week è stata presentata in anteprima mondiale la nuova Hyundai Ioniq 3, un'auto elettrica compatta. La vettura si distingue per un design semplice e sobrio, senza proporzioni esagerate o elementi di stile che richiamino i modelli più convenzionali. Alla prova dal vivo, l’auto si mostra senza pretese, concentrandosi su proporzioni equilibrate e linee pulite che cercano un loro carattere distintivo.

Dal vivo, diciamolo, Ioniq 3 funziona soprattutto perché non prova a strafare. L’abbiamo osservata da vicino a Milano alla presentazione durante la Design Week, e la sensazione è quella di una compatta elettrica che cerca un’identità sua senza inseguire le solite forme da crossover. Hyundai la definisce “ Aero Hatch ” e in effetti la silhouette è quella di una due volumi pulita, bassa davanti, molto ordinata nel profilo e con una coda che lavora tanto sull’aerodinamica quanto sulla presenza visiva. Il nuovo linguaggio stilistico “ Art of Steel ” punta sulla tensione delle superfici, sulle linee precise e su quella sensazione di lamiera quasi scolpita che nel metallico rende meglio che in foto.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Hyundai Ioniq 3, anteprima mondiale della nuova EV alla Milano Design Week

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