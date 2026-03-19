L’estetica del benessere e l’evoluzione degli spazi domestici alla Milano Design Week

(Adnkronos) – In occasione della Milano Design Week, l'esposizione "The Swedish Home by Electrolux" propone una riflessione sulla trasformazione della casa in un rifugio dedicato alla riconnessione e alla gestione consapevole del tempo. Situato nel distretto di Porta Venezia dal 21 al 26 aprile, lo spazio espositivo utilizza un cortile rigoglioso che richiama le foreste. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Articoli correlati

Leggi anche: Sbagliate le stime di Airbnb: delusione Olimpiadi per gli host a Milano. Prezzi sotto i picchi della Design week e meno del 30% degli alloggi prenotato

Il benessere degli animali domestici al primo postoSappiamo quanto sia fondamentale il benessere dei nostri amici a quattro zampe, a partire da ciò che mangiano.

Una selezione di notizie su Milano Design Week

Temi più discussi: Tutte le anticipazioni del Fuorisalone 2026; Fuorisalone 2026 in Brera: il meglio della Design Week; Guida al Fuorisalone 2026: ecco gli eventi da non perdere; Masterly – The Dutch in Milano, la X edizione a Palazzo dei Giureconsulti.

L'estetica del benessere e l'evoluzione degli spazi domestici alla Milano Design WeekThe Swedish Home by Electrolux analizza il rapporto tra natura, tecnologia discreta e design scandinavo nel distretto di Porta Venezia ... adnkronos.com

Milano Design Week 2026, date e zone coinvolteQuali sono le date e gli eventi da non perdere per la Milano Design Week 2026, con il Salone del Mobile e il Fuorisalone ... dilei.it

Milano Design Week, 70 case automobilistiche in 10 anni di Saloni all'aperto. Dal 20 aprile la mostra che racconta il format dei motor show nelle città #ANSAmotori #ANSA x.com

Tigullio design district compie cinque anni. E si appresta a tornare in Riviera dal 20 al 26 aprile. Come sempre, in concomitanza con l’iniziativa Milano design week. “Dove va il design” sarà il filo conduttore dell’edizione 2026 della rassegna ideata e curata dal - facebook.com facebook