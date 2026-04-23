A Sassari, circa 350 studenti tra gli 11 e i 12 anni hanno partecipato a un incontro dedicato all’informazione sul papillomavirus umano (HPV). L’evento si è svolto presso un teatro cittadino, coinvolgendo ragazzi e insegnanti. Contestualmente, la Asl di Sassari ha avviato la campagna di chiamata per la somministrazione dei vaccini nel quadrante Nord Ovest della città.

? Cosa sapere 350 studenti tra 11 e 12 anni partecipano all'incontro HPV.e Tu? a Sassari.. La Asl di Sassari attiva la chiamata per i vaccini nel quadrante Nord ovest.. Circa 350 studenti tra gli 11 e i 12 anni hanno partecipato oggi all’Auditorium provinciale di Sassari a un incontro sulla prevenzione del papilloma virus, attraverso l’uso della messa in scena teatrale. Il progetto sperimentale denominato HPV.e Tu?, giunto alla sua seconda edizione, ha coinvolto i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado provenienti da diverse zone: Sassari, Alghero, Perfugas, Porto Torres, Ozieri e Osilo. L’iniziativa è stata coordinata dalla Asl di Sassari insieme all’Ufficio scolastico provinciale, con l’obiettivo di fornire informazioni corrette sui rischi del virus e sulle strategie per contrastarlo tramite vaccini e screening.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - HPV: il teatro a Sassari scuote la coscienza di 350 studenti

Notizie correlate

HPV: il teatro sfida il virus per proteggere 350 studentiCirca 350 studenti delle scuole medie della provincia di Sassari si riuniranno giovedì 23 aprile presso l’Auditorium provinciale del Polo tecnico...

“Magazzino 18” rivive a teatro: memoria, esodo e coscienza civile al Teatro Giacconi di ChiaravalleVenerdì 10 aprile il Teatro Giacconi di Chiaravalle (AN) ospitera` “Magazzino 18”, il musical civile di Simone Cristicchi, dedicato alla tragedia...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Asl Sassari, il papillomavirus spiegato ai ragazzi delle scuole medie; Hpv spiegata a teatro; HPV | il teatro sfida il virus per proteggere 350 studenti.

Hpv..e tu?: a Sassari Asl e Scuola fanno squadraSassari. Il Papillomavirus spiegato ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado della Provincia di Sassari: andrà in scena giovedì 23 aprile, sul palco dell’Auditorium Provinciale della Città, i ... sassarinotizie.com

Sassari, Primavere Sarde – Sa Die de sa Sardigna,Sa Die de sa Sardigna si avvicina e con essa l’ormai attesissimo cartello di eventi organizzato da S’Arza Associazione Culturale, Sa Domo de Totus e sostenuto da una sempre più ampia rete di scuole e ... mediterranews.org

“Aiutateci a ritrovare Angelo”: Le ultime immagini dell’uomo che il 20 aprile si è allontanato da #Sassari. I familiari temono che abbia avuto un vuoto di memoria e perso l'orientamento. Qualcuno lo ha incontrato [PAGINA] https://www.chilhavisto.rai.it/dl/clv/S - facebook.com facebook

Sassari, spaccata nello studio radiologico del centro commerciale Luna e Sole x.com