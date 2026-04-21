HPV | il teatro sfida il virus per proteggere 350 studenti

Giovedì 23 aprile, circa 350 studenti delle scuole medie della provincia di Sassari parteciperanno a un evento presso l’Auditorium provinciale del Polo tecnico statale Devilla. L’iniziativa è legata a un progetto sperimentale dedicato alla prevenzione dell’HPV, un virus che può essere contrattato attraverso il contatto sessuale. L’obiettivo è sensibilizzare i giovani sulla tutela della salute attraverso un approccio innovativo e coinvolgente.

Circa 350 studenti delle scuole medie della provincia di Sassari si riuniranno giovedì 23 aprile presso l’Auditorium provinciale del Polo tecnico statale Devilla per partecipare al progetto sperimentale Hpv.e Tu?. L’iniziativa, curata dalla Asl di Sassari, mira a sensibilizzare i dodicenni sul tema fondamentale della vaccinazione contro il papillomavirus umano (Hpv), integrando l’informazione scientifica con strumenti comunicativi innovativi. Linguaggio creativo e prevenzione: la strategia della Asl per coinvolgere i giovani. L’obiettivo centrale dell’operazione è il recupero delle coperture vaccinali contro il virus, un obiettivo che richiede un approccio capace di superare le barriere della comunicazione istituzionale tradizionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - HPV: il teatro sfida il virus per proteggere 350 studenti Notizie correlate Salute femminile: la sfida contro i tabù e il virus HPV a PiacenzaA Piacenza, presso il Centro per le famiglie situato nella Galleria del Sole all’interno del Centro civico Farnesiana, si è tenuto giovedì 2 aprile... Leggi anche: Cappelletti (Serie A Women): "Con anti-Hpv il virus non fa gol" Contenuti e approfondimenti Salute, bloccare il virus Hpv: scende in campo la prevenzione e le calciatrici invitano a vaccinarsiIn Italia ogni anno circa 8.800 tumori sono causati da infezioni croniche da ceppi oncogeni del papillomavirus (Hpv). Un virus molto diffuso, trasmesso per via sessuale, responsabile di infezioni ... ilmessaggero.it Oms: Obesità, HIV e HPV al centro delle strategie per prevenire malattie e salvare viteDalle terapie GLP-1 e il piano globale per ridurre l’obesità entro il 2030, al nuovo antiretrovirale lenacapavir per la prevenzione dell’HIV, fino ai programmi di vaccinazione contro l’HPV per ... quotidianosanita.it