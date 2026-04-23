Christian Horner starebbe pensando di acquistare una quota del 24% in Alpine, secondo voci di mercato. Nel frattempo, Zak Brown cerca di rafforzare il team McLaren puntando a ingaggiare Gianpiero Lambiase. Non ci sono conferme ufficiali né dettagli sui tempi di eventuali accordi. La situazione rimane sotto osservazione mentre le trattative si intensificano.

? Cosa sapere Christian Horner valuta l'acquisto di una quota del 24% in Alpine.. Zak Brown punta a ingaggiare Gianpiero Lambiase per rafforzare McLaren.. Zak Brown ha espresso stupore nel pensare che Christian Horner possa non fare ritorno nella Formula 1, mentre il movimento di Gianpiero Lambiase verso McLaren segna un ulteriore spostamento di potere nel paddock. Il CEO di McLaren Racing ha commentato la possibile assenza del vecchio vertice Red Bull Racing tra i protagonisti della massima categoria, sottolineando come il talento e l’esperienza dell’inglese siano risorse troppo preziiose per essere sprecate. Il discorso arriva in un momento di profonda trasformazione per la scuderia di Milton Keynes, colpita dalla scomparsa del co-fondatore Dietrich Mateschitz e da una serie di esodusi tecnici, tra cui spicca il nome di Adrian Newey.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Horner verso il ritorno in F1: l’ipotesi Alpine che stuja Brown

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