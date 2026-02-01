Christian Horner lascia la Formula 1 dopo vent’anni da team principal della Red Bull. La decisione arriva improvvisa: Horner annuncia che continuerà a seguire la F1 solo se ci sarà un progetto che possa portare a una vittoria. Per ora, si chiude un’epoca per il manager britannico, che lascia il paddock dopo una carriera ricca di successi e sfide.

Christian Horner, dopo vent’anni alla guida come Team Principal della Red Bull, è stato improvvisamente sollevato dal suo incarico, lasciando definitivamente la F1. Un rapporto diventato tossico con la scuderia di Milton Keynes tale da giustificare la rottura e un cambio di impostazione chiaro. Non è un caso che ora, in plancia di comando, ci sia l’ex direttore sportivo di Ferrari, Laurent Mekies. Intervistato al Salone dell’Automobile di Dublino, Horner ha un po’ chiaro quelle che sono le sue intenzioni: “ Sento di avere delle questioni in sospeso in F1. Non è finita come avrei voluto, ma non tornerò per qualsiasi cosa. 🔗 Leggi su Oasport.it

Christian Horner: "Sarò ancora in F1 solo per un progetto vincente"

Dopo il licenziamento dalla Red Bull, Christian Horner è pronto a tornare in Formula 1 con una nuova veste: non più solo manager, ma anche azionista dell’Alpine.

Red Bull e la Formula 1 continuano a sorprendere, questa volta con un retroscena che coinvolge ancora Horner.

