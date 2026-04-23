Hormuz USA blocca 31 navi | scossa al Pentagono e tregua in crisi

Il 23 aprile gli Stati Uniti hanno bloccato 31 navi nello stretto di Hormuz, provocando una reazione immediata nel Pentagono. In seguito a questa azione, il dipartimento della difesa ha annunciato la sostituzione temporanea di un alto ufficiale con il sottosegretario Hung Ca, senza specificare i motivi di questa scelta. La tensione tra le parti coinvolte ha portato a una crisi che ha scatenato reazioni sia sul piano militare che diplomatico.

? Cosa sapere USA bloccano 31 navi nello Stretto di Hormuz giovedì 23 aprile.. Il Pentagono sostituisce John Phelan con il sottosegretario Hung Ca ad interim.. Le forze degli Stati Uniti hanno intimato a 31 navi di invertire la rotta o rientrare in porto nello Stretto di Hormuz, giovedì 23 aprile, mantenendo il blocco navale nonostante la tregua prolungata stabilita da Donald Trump tra l’Iran e gli USA. Tra i vicoli del potere decisionale a Washington, dove le voci si rincorrono come sussurri dopo una festa di paese che si interrompe bruscamente, il Pentagono ha comunicato tramite il portavoce Sean Parnell un cambiamento repentino ai vertici della Marina.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Hormuz, USA blocca 31 navi: scossa al Pentagono e tregua in crisi Notizie correlate Iran, continua blocco navale a Hormuz: Usa ordinano a 31 navi di invertire la rotta. Pentagono: via il Segretario alla Marina Phelan – Diretta(Adnkronos) – Dopo la tregua prolungata a tempo indeterminato da Donald Trump nella guerra tra Iran e Usa, prosegue tuttavia il blocco navale... Navi da guerra Usa attraversano Hormuz durante i colloqui di pace, l'Iran accusa "violano la tregua"Alcune navi della marina militare degli Stati Uniti hanno attraversato lo stretto di Hormuz, in un’operazione non concordata con l’Iran, proprio... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Iran, continua blocco navale a Hormuz: Usa ordinano a 31 navi di invertire la rotta. Pentagono: via il Segretario alla Marina Phelan - Diretta; Iran, continua blocco navale a Hormuz: Usa ordinano a 31 navi di invertire la rotta. Pentagono: via il Segretario alla Marina Phelan - Diretta; Si dimette il Segretario della Marina Usa. A Hormuz intercettate 31 navi iraniane; Iran, continua blocco navale a Hormuz: Usa ordinano a 31 navi di invertire la rotta. Pentagono: via il Segretario alla Marina Phelan - Diretta. Hormuz, stop degli Usa a 31 navi. Pentagono: lascia il segretario alla Marina UsaRimane alta la tensione a Hormuz. Nonostante la tregua tra Usa e Iran prolungata a tempo indeterminato da Donald Trump, il blocco navale americano nello ... ecovicentino.it Medio Oriente Falliti i colloqui, Trump blocca Hormuz. Quanto peserà sull'economia USA e mondiale?Il presidente USA Donald Trump continua a infiammare la situazione in Iran, ma sia lui che i suoi consiglieri più stretti, tra i quali il segretario al Tesoro Scott Bessent, cominciano a chiedersi qua ... bluewin.ch La guerra di nervi fra Trump e Teheran. Cessate il fuoco senza scadenza, navi attaccate a Hormuz, video satirici. La fine del conflitto dipende da chi gestirà meglio l’attesa fino al negoziato. Di @Micol_Fla x.com Ma c’è incertezza sulla ripresa dei colloqui, Teheran: «Il blocco navale Usa a Hormuz non ci permette di riaprire lo Stretto e viola la tregua» - facebook.com facebook