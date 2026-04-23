Hormuz sotto assedio | Trump ordina il blocco totale e l’affondamento

Il governo statunitense ha dato disposizioni alla Marina di bloccare e affondare tutte le navi che attraversano lo Stretto di Hormuz. Questa decisione arriva in un momento di tensione crescente nella regione, con il comando militare che ha ricevuto il compito di attuare questa misura. L'ordine è stato comunicato ufficialmente e riguarda tutte le imbarcazioni che si trovano nello stretto, senza eccezioni.

? Cosa sapere Trump ordina alla Marina statunitense il blocco totale e l'affondamento di navi nello Stretto di Hormuz.. Teheran risponde con nuovi pedaggi per il transito marittimo nonostante l'intervento di Francia e Regno Unito.. Donald Trump ha intimato alla Marina degli Stati Uniti di colpire e affondare ogni imbarcazione impegnata nella posa di mine nello Stretto di Hormuz, dichiarando che nessuna nave potrà transitare nell’area senza l’autorizzazione del Pentagono. La decisione è stata comunicata dal Presidente attraverso la piattaforma Truth, dove ha ribadito l’ordine di non mostrare alcuna esitazione nel neutralizzare i mezzi nemici, citando anche la distruzione di ben 159 navi da guerra iraniane già sul fondo dell’oceano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Hormuz sotto assedio: Trump ordina il blocco totale e l’affondamento Notizie correlate Leggi anche: Usa-Iran, nervi tesi dopo i colloqui. Trump ordina il blocco navale a Hormuz: «Anche Londra invierà i dragamine». La risposta militare di Teheran – La diretta "Hormuz, pronti al blocco totale". Dazio da 2 milioni per passareCon la guerra in Medioriente arrivata alla quarta settimana, Usa e Iran si scambiano minacce reciproche di colpire le infrastrutture chiave nella... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Medio Oriente, Trump rilancia i colloqui venerdì, l'Iran sequestra due cargo a Hormuz - LIVEBLOG; Trump bleffa sul blocco dei porti iraniani? Hormuz resta un’incognita; Iran sequestra due cargo a Hormuz, Trump spinge sui colloqui; Guerra in Iran, la diretta | Stretto di Hormuz di nuovo chiuso. Trump: i negoziati con Teheran vanno bene. Stretto di Hormuz sotto assedio ma la coalizione non si vede l'Ue decide se ampliare AspidesWashington chiede aiuto, reazioni timide. Oggi vertice dei ministri degli Esteri europei Quasi più delle bombe, delle strategie militari, degli attacchi e delle speranze di libertà di un popolo oppres ... ilgiornale.it Teheran: «Ricevuti i primi introiti dai pedaggi imposti sullo Stretto di Hormuz». Sotto, la loro definizione di «pedaggio» x.com Lo Stretto di Hormuz torna sotto tiro: l’Iran spara su tre navi (una Msc) e riaccende la miccia del commercio globale Nel tratto di mare che regola il respiro energetico del pianeta, tre attacchi in poche ore hanno mostrato quanto sia fragile la tregua Leggi l’articol - facebook.com facebook