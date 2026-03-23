Con la guerra in Medioriente arrivata alla quarta settimana, Usa e Iran si scambiano minacce reciproche di colpire le infrastrutture chiave nella regione. "Se Teheran non aprirà completamente lo Stretto di Hormuz entro 48 ore da questo preciso istante, gli Stati Uniti colpiranno e annienteranno le loro varie centrali elettriche, iniziando dalla più grande", è l'ultimatum che lancia Donald Trump su Truth. Il presidente americano, sotto pressione per l'aumento dei prezzi del carburante, alza la posta in gioco annunciando un conto alla rovescia per il blocco di fatto imposto alla cruciale rotta marittima, mentre il segretario al Tesoro Scott Bessent afferma che Washington potrebbe dover "intensificare" i propri attacchi per riuscire a porre fine alla guerra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Hormuz, pronti al blocco totale". Dazio da 2 milioni per passare

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