Hope Color a Cirié | una corsa colorata domenica 26 aprile per l' ospedale cittadino

Domenica 26 aprile si terrà a Cirié la terza edizione della Hope Color-Camminata Clown, una corsa di 5 chilometri che coinvolge runner di diverse età e provenienze. La manifestazione si svolge nell’ambito di un evento dedicato a promuovere solidarietà e inclusione, attirando un numero record di partecipanti iscritti. L’evento si svolge in città, coinvolgendo cittadini e volontari con l’obiettivo di sostenere l’ospedale locale.

Cirié si prepara a una domenica di festa, solidarietà e divertimento. Il 26 aprile 2026 la città ospiterà la terza edizione della Hope Color-Camminata Clown, una manifestazione inclusiva di 5 chilometri che ha già registrato un numero record di iscritti. L'evento, patrocinato dalla Città di Cirié.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Beautiful Dal 20 Al 26 Aprile 2026: Steffy esclusa, Brooke trionfa e Hope rischia troppo!Dal 20 al 26 aprile 2026 Beautiful cambia ritmo con Steffy lasciata a terra e Hope sempre più al centro del caos. Racconto di una Notte, anticipazioni puntata di domenica 26 aprile 2026Un matrimonio farsa caratterizzerà il prossimo appuntamento di Racconto di Una Notte, in onda su Canale 5, in prime time, domenica 26 aprile 2026. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Hope Color – Camminata Clown: domenica 26 aprile una marea colorata e divertente attraverserà Cirié all’insegna del divertimento, dell’inclusione e della beneficenza; Cirié si colora: arriva la Hope Color – Camminata Clown; Hope Color-Camminata Clown da record: è boom di iscritti; Hope Color-Camminata Clown 2026: Cirié si colora di solidarietà, record di iscritti per l’evento inclusivo del 26 aprile. Hope Color-Camminata Clown da record: è boom di iscrittiCirié si appresta a vivere un’esplosione di colori, entusiasmo, partecipazione e un'esperienza unica nel suo genere ... giornalelavoce.it Cirié si colora di solidarietà: torna la Camminata Clown tra festa e impegno socialeUna città che si prepara a vestirsi di colori, sorrisi e partecipazione. Ma anche di impegno concreto verso chi ha più bisogno. Domenica 26 aprile 2026 torna a Cirié la Camminata Clown, giunta alla ... giornalelavoce.it Cirié si appresta a vivere un’esplosione di colori, entusiasmo e partecipazione con l'evento organizzato da Wolontari Clown e Hope Running - facebook.com facebook