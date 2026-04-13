Dal 20 al 26 aprile 2026, le trame della soap vedono Steffy assente dalle scene, mentre Brooke si prende spazio come protagonista. Hope si trova coinvolta in situazioni complicate, con alcuni rischi evidenti per i suoi personaggi. La settimana si concentra sui mutamenti nelle dinamiche tra i personaggi principali, con cambiamenti nelle relazioni e nelle attenzioni narrative.

Dal 20 al 26 aprile 2026 Beautiful cambia ritmo con Steffy lasciata a terra e Hope sempre più al centro del caos. Il viaggio a Monte Carlo avvicina Ridge e Brooke, mentre alla Forrester le conseguenze diventano pesantissime. Una scelta apparentemente piccola rischia di travolgere tutti. Dal 20 al 26 aprile 2026, Beautiful prepara una settimana densissima di svolte, tensioni familiari e sospetti sempre più pesanti. Alla Forrester Creations, il viaggio a Monte Carlo doveva rappresentare un appuntamento prestigioso per il lancio internazionale della nuova linea di Brooke, ma si trasforma rapidamente in una miccia pronta a incendiare vecchi rancori.🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Beautiful Dal 20 Al 26 Aprile 2026: Steffy esclusa, Brooke trionfa e Hope rischia troppo!

Beautiful, anticipazioni settimanali dal 21 al 27 marzo 2026: Brooke e Steffy preoccupate per la vicinanza tra Hope e FinnQuella che ci attende sarà una settimana ricca di colpi di scena per i tantissimi fans di Beautiful.

Beautiful Dal 13 Al 19 Aprile 2026: Guerra aperta tra Steffy e Brooke!La scarcerazione di Sheila sconvolge ogni equilibrio in Beautiful e manda Steffy nel caos più totale.

Beautiful Dal 20 Al 26 Aprile 2026: Steffy esclusa, Brooke trionfa e Hope rischia troppo!