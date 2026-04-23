Honda cambia rotta | addio al programma Acura GTP per puntare alla IndyCar

Honda ha annunciato che interromperà il programma Acura GTP nell'IMSA alla fine del 2026, spostando successivamente le risorse verso la partecipazione alla IndyCar. La casa automobilistica ha confermato l’intenzione di entrare nel campionato americano nel 2028, con un nuovo team e un contratto di entry charter. Questa decisione rappresenta un cambiamento significativo in ambito sportivo e strategico per Honda.

? Cosa sapere HRC USA interromperà il programma Acura GTP nell'IMSA alla fine della stagione 2026.. Le risorse strategiche si sposteranno verso la IndyCar con un nuovo entry charter nel 2028.. La Honda Racing Corporation USA interromperà il programma ufficiale GTP con Acura alla fine della stagione 2026 nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, spostando le risorse strategiche verso una maggiore presenza nella IndyCar Series. Questa decisione segna un cambio di rotta per il marchio dopo l’era iniziata nel 2018 con l’introduzione del prototipo ARX-05, portando il verso le competizioni su circuiti ovali e strada tipiche della categoria americana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Honda cambia rotta: addio al programma Acura GTP per puntare alla IndyCar Notizie correlate IndyCar, Chevrolet e Honda confermano l’impegno anche per i prossimi anniChevrolet ed Honda hanno confermato l’impegno a restare nella NTT IndyCar Series firmando un accordo pluriennale. Leggi anche: Quartararo alla Honda sconvolge il mercato piloti della MotoGP: come cambia la griglia nel 2027