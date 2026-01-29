Quartararo alla Honda sconvolge il mercato piloti della MotoGP | come cambia la griglia nel 2027

Fabio Quartararo lascia Yamaha e firma con Honda. Il suo passaggio sorprende tutti, proprio mentre si avvicina la grande rivoluzione tecnica del 2027. La MotoGP cambia volto e il mercato piloti si muove di conseguenza.

Fabio Quartararo avrebbe chiuso con Yamaha per firmare un biennale con la Honda. Un cambio che arriva alla vigilia della rivoluzione tecnica del 2027 e scuote l'intero mercato piloti.🔗 Leggi su Fanpage.it

La notizia ha fatto il giro del paddock: Fabio Quartararo sta per lasciare Yamaha e passare in Honda.

MotoGP | Quartararo con Honda, il colpo del mercato 2027Secondo quanto riportato da Motorsport.com, Honda avrebbe fatto il primo grande colpo del mercato piloti MotoGP per il 2027, assicurandosi la firma di Fabio Quartararo che lascerebbe quindi Yamaha per ... motograndprix.motorionline.com

Quartararo-Honda: accordo biennale per il 2027-2028Fabio Quartararo è al centro di una svolta di mercato che potrebbe segnare la fine di un sodalizio durato dal 2019. Secondo quanto riportato da Motorsport.com, il campione del mondo 2021 sarebbe pront ... it.blastingnews.com

Marquez favorito per continuità e maturità, Bezzecchi e Alex Marquez in ascesa, Bagnaia in cerca di riscatto, Quartararo e Acosta legati al livello del mezzo, Martin al recupero fisico. Ducati resta il riferimento, Aprilia punta alla conferma, KTM e Honda cercano facebook

#MotoGP Honda ha riorganizzato HRC, creato un'antenna europea, allestito una galleria del vento dedicata al passo con i tempi, effettuato una rimarchevole campagna acquisti di tecnici, organizzato due Test Team. Mancava il top rider, adesso con Fabio Qu x.com