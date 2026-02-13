Chevrolet e Honda hanno confermato l’impegno a restare nella NTT IndyCar Series firmando un accordo pluriennale, assicurando così la presenza dei loro motori per le prossime stagioni, in un momento in cui le due case automobilistiche cercano di consolidare la loro competitività sulle piste americane.

Chevrolet ed Honda hanno confermato l’impegno a restare nella NTT IndyCar Series firmando un accordo pluriennale. I due marchi saranno impegnati nella fornitore di motori, ogni contratto entrerà in vigore a partire dalla prossima stagione agonistica. La più importante serie americana riservata alle monoposto gareggia dalla passata stagione con dei motori ibridi. Chevy ed Honda hanno lavorato a lungo per realizzare le intenzioni della serie, il debutto dei motori elettrificati è avvenuto a metà del 2024. Chevrolet ha vinto nove titoli negli ultimi 14 anni. Per General Motors dobbiamo aggiungere i successi del 1988-93 e del 2002, il marchio statunitense ha sempre dovuto inchinarsi ai giapponesi negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Oasport.it

IndyCar, Chevrolet e Honda confermano l'impegno anche per i prossimi anni

Marcus Gronholm, due volte campione del mondo rally, torna alle competizioni presentando la Chevrolet Sonic, sviluppata negli Stati Uniti secondo il regolamento ARC2.

Argomenti discussi: Test collettivi a Sebring Prime indicazioni in vista di Phoenix; Test di Sebring, giorno 1: Palou è già il più veloce, Grosjean in pista; Ferrari 637 Indycar: la monoposto progettata per vincere Indianapolis... o per spaventare la Formula 1?; Test di Sebring – Giorno 2: Marcus Armstrong chiude al primo posto.

Ufficiale: Honda e Chevrolet firmano il rinnovo pluriennale per la fornitura di motoriIn attesa del via alla stagione 2026, con la prima prova in programma a St. Petersburg il 1° marzo, la IndyCar ha raggiunto un importante accordo con Chevrolet e Honda, attuali fornitori di motori: co ... formulapassion.it

Why re-signing Honda and Chevy as engine manufacturers is important for IndyCarIndyCar agreeing to a new deal for Honda and Chevy to remain engine manufacturers has effect on the series' popularity, the new car and teams. indystar.com

La IndyCar Series e gli attuali fornitori dei motori Honda e Chevrolet hanno trovato un accordo per estenderne la fornitura nelle prossime stagioni - facebook.com facebook

Armstrong leader nei test #INDYCAR a Sebring Bene Power alla prima con Andretti. Malukas fermo a metà classifica con Penske. Inizio graduale per Schumacher Grosjean-Coyne, si aspetta la firma. Assente Prema Test a Phoenix il 17-18, poi GP St. Pete (0 x.com