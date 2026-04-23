Home Poc concluso il confronto sull’abitare | avviato il secondo scorrimento delle graduatorie

Si è conclusa ieri, mercoledì 22 aprile, la due giorni dedicata al tema dell’abitare inserita nel progetto HOME POC Me IV3. Durante l’evento sono stati discussi vari aspetti relativi alle politiche abitative, e alla fine si è avviato il secondo scorrimento delle graduatorie. La manifestazione ha coinvolto diversi rappresentanti e operatori del settore, che hanno partecipato alle sessioni di confronto e analisi.

Si è chiusa nella giornata di ieri, mercoledì 22 aprile, la due giorni dedicata al tema dell’abitare inserita nel progetto HOME POC Me IV3.1.f, iniziativa finanziata dal POC Metro e finalizzata a sostenere l’accesso alla casa attraverso un sistema di contributi economici destinati ai beneficiari.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Contratti full-time per 54 agenti della Polizia Locale, la Cgil: "Ora scorrimento delle graduatorie"A partire dal 15 maggio, 54 istruttori di vigilanza del Comune di Salerno passeranno dal contratto a tempo parziale al tempo pieno. Ospedale Livorno, sanitari Usb in presidio contro la carenza di personale: "Assunzioni subito e scorrimento delle graduatorie"La protesta di medici, infermieri e operatori socio sanitari: "Si continua a ricorrerere alle agenzie interinali anziché chiamare dalle graduatorie"...