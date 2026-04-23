A Milano, una cinquantina di lavoratori sono stati messi in cassa integrazione a causa di uno sciopero che riguarda il sito di Hoepli. L’azienda sta considerando l’ipotesi di un’operazione di acquisto collettivo da parte dei dipendenti, nota come workers buyout, mentre l’attesa si protrae senza ulteriori sviluppi ufficiali. La situazione rimane in bilico, con i lavoratori che attendono aggiornamenti e l’azienda che si prepara a eventuali decisioni.

Milano – L’unico fatto certo è la cassa integrazione scattata per una cinquantina di persone, due terzi del personale della storica casa editrice Hoepli finita in liquidazione volontaria, mentre l’orizzonte della libreria arriva a inizio maggio, quando è prevista la chiusura dopo 156 anni di attività. Dipendenti che ieri hanno scioperato per otto ore, hanno organizzato un flash mob davanti alla libreria chiedendo “rispetto e risposte”, il messaggio veicolato da uno striscione, e poi un presidio davanti allo studio legale dove si è tenuto l’incontro con i rappresentanti della Regione sugli ammortizzatori sociali. 18-04-2026 MILANO LIBRERIA HOEPLI AllÕinizio di marzo lÕassemblea dei soci di Hoepli S.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Hoepli, lo sciopero e l’attesa: l’idea workers buyout per il sito

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