Crisi Bipres i dipendenti si fanno cooperativa per salvare l’azienda | parte il progetto di workers buyout
I dipendenti della Bipres Spa stanno avviando un progetto di acquisto dell’azienda attraverso un workers buyout, con il supporto di Confcooperative Romagna-Estense e Fiom Cgil. L’obiettivo è creare una cooperativa che possa rilanciare l’attività industriale. La procedura prevede la costituzione di una nuova realtà cooperativa, in cui i lavoratori diventano soci e gestori dell’impresa. L’iter è stato ufficialmente avviato e prevede passaggi formali per la loro partecipazione diretta nella gestione.
Uniti per il rilancio industriale: i lavoratori della Bipres Spa, affiancati da Confcooperative Romagna-Estense e con il supporto di Fiom Cgil, hanno avviato l’iter per arrivare alla costituzione di un workers buyout (wbo), un'operazione in cui i dipendenti rilevano l'azienda, diventandone.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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