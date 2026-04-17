Crisi Bipres i dipendenti si fanno cooperativa per salvare l’azienda | parte il progetto di workers buyout

I dipendenti della Bipres Spa stanno avviando un progetto di acquisto dell’azienda attraverso un workers buyout, con il supporto di Confcooperative Romagna-Estense e Fiom Cgil. L’obiettivo è creare una cooperativa che possa rilanciare l’attività industriale. La procedura prevede la costituzione di una nuova realtà cooperativa, in cui i lavoratori diventano soci e gestori dell’impresa. L’iter è stato ufficialmente avviato e prevede passaggi formali per la loro partecipazione diretta nella gestione.