Middleton valuta il buyout con Denver in attesa
Khris Middleton sta valutando un buyout con la sua attuale squadra, mentre Denver aspetta una decisione. La situazione contrattuale del giocatore resta aperta e potrebbe avere ripercussioni sulle mosse future della franchigia. La decisione finale di Middleton è ancora da definire, e il team attende ulteriori sviluppi prima di procedere.
Nel contesto della stagione NBA, la situazione contrattuale di khris middleton resta incerta e potrebbe influenzare le scelte della squadra e le prospettive future. La combinazione tra decisioni personali e opportunità di mercato crea una dinamica da monitorare attentamente, con l'attenzione rivolta a come potrebbe evolvere la situazione nelle settimane a venire. Middleton sta valutando se chiudere la stagione tramite buyout oppure proseguire l'avventura ai Dallas Mavericks. La decisione è stata lasciata al giocatore, mentre la franchigia ha manifestato interesse a rifirmarlo in estate. Due mesi dopo l'esclusione dalla Shark, Jasmin Repesa torna a parlare di Trapani e della sfida presentata da Milano,.
