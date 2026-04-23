Stasera, 22 aprile 2026, si gioca la seconda finale scudetto di hockey inline tra le squadre di Vicenza e Milano. Il Vicenza cerca di ottenere la vittoria che gli garantirebbe il titolo, mentre il Milano deve vincere per continuare a sperare nel trono scudetto. La partita si svolge in una cornice di grande attesa, con entrambe le formazioni pronte a dare il massimo sul campo.

? Cosa sapere Vicenza e Milano si affrontano stasera 22 aprile 2026 per la seconda finale scudetto.. Il Vicenza punta alla vittoria immediata mentre il Milano deve vincere per restare in corsa.. L’MC Control Vicenza punta alla seconda finale Scudetto consecutiva stasera, 22 aprile 2026, quando Vendrame e i suoi compagni affronteranno il Milano in trasferta per la seconda gara della serie di Hockey Inline. Dopo aver dominato le prime due sfide con prestazioni nette, i berici hanno l’opportunità di chiudere la questione stasera stessa, sfruttando un livello tecnico che sembra appartenere a una categoria superiore rispetto agli altri contendenti dello Stivale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hockey Inline: il Vicenza sfida il Milano per il trono scudetto

Campionato Italiano SERIE A - Semifinale G1 - Vicenza Hockey vs HC Milano

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