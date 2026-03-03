Hockey ghiaccio Asiago vince nel Master Round dell’Alps League

Nella seconda fase della Alps Hockey League 2026, Asiago ha vinto in trasferta contro Sisak nel Master Round, mentre Cortina ha battuto Renon in trasferta nei Gironi di qualificazione. La serata ha visto diverse sfide tra le squadre iscritte alla competizione. La partita tra Asiago e Sisak si è conclusa con una vittoria netta per gli ospiti.

Serata ricca di incontri per quanto riguarda la seconda fase della Alps Hockey League 2026. Nel Master Round netto successo di Asiago in casa di Sisak, mentre nei Gironi di qualificazione Cortina batte Renon a domicilio. Successi per Merano e Gherdeina. Gol a grappoli nella sfida della Ledena dvorana Zibel. Il primo tempo si chiude sul 3-3 con la reti di Idzan (9:05), Dobric (12:43) e Larionovs (13:49) per i croati e Porco (7:09), Rigoni (7:41) e Gios (10:42) per Asiago. Nel secondo periodo i veneti allungano con Chiodo (32:19) e Valentini (36:56), prima che Calisti porti Asiago sul 6-3 al 47:12. Sisak prova a riaprire i conti con Larionovs al 51:51, ma Porco chiude tutto con il 7-4 al 59:04.