Mercoledì 16 aprile 2026, le squadre di hockey inline della provincia di Vicenza hanno vinto le semifinali, con Farmer che ha segnato un hat trick. La vittoria ha portato le formazioni locali a un passo dalla finale nazionale, confermando la presenza dominante della regione in questa disciplina. La partita si è conclusa con una vittoria schiacciante per la squadra vicentina, che ha dimostrato una performance convincente.

Il dominio sportivo della provincia di Vicenza sull’hockey inline nazionale si è rinnovato mercoledì 16 aprile 2026, con le formazioni locali che hanno conquistato i primi passi nelle semifinali. L’MC Control Vicenza e i Vipers di Asiago hanno infatti trionfato nelle rispettive sfide casalinghe contro Milano e Legnaro, portando a casa vittorie decisive per il primo match della serie al meglio delle cinque partite. L’efficacia offensiva dei berici e la tenuta del sistema vicentino. Sul campo di viale Arturo Ferrarin, l’MC Control Vicenza ha confermato la propria autorità nei confronti del Milano, sconfiggendolo per 4-2. La sfida ha messo di fronte due filosofie opposte: l’attacco travolgente dei campioni in carica contro la struttura difensiva organizzata dei milanesi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hockey inline: hat trick di Farmer e trionfo vicentino in semifinale

Notizie correlate

L’Evo ‘Tripletta da sogno’ crea il centrocampista totale: +15 in passaggi, tiri e reattività! (Hat Trick Delight)EA Sports ha rilasciato un’Evoluzione versatile che punta a elevare il livello tecnico e fisico dei vostri CC ed ED.

Dazi e stecche, domani la semifinale di hockey Usa-CanadaAGI - L'oro olimpico nell'hockey su ghiaccio è da sempre un trofeo che va oltre lo sport, fin dai tempi delle epiche sfide tra Usa e Urss che...

Approfondimenti e contenuti

Who scored the last hat trick for Team USA in men's hockey?The United States remains undefeated in men's hockey, rolling past Germany for a 5-1 victory on Sunday at the Milan Cortina Winter Olympics, and now they look to continue training ahead of Wednesday's ... nbcnewyork.com

India 4-1 Wales, FIH Hockey World Cup Qualifiers: Navneet's Hat-Trick Drives Women In Blue To Pool B SummitNavneet Kaur netted a hat-trick as India sealed a comprehensive 4-1 victory against Wales in their final Pool B clash of the FIH Women's Hockey World Cup Qualifiers 2026 in Hyderabad on Wednesday ... outlookindia.com