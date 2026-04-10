Scudetto femminile | Conegliano e Milano si sfidano per il trono

Sabato 11 aprile alle 20.30, al PalaVerde di Treviso, si svolgerà la partita di apertura della finale scudetto femminile tra Imoco Conegliano e Numia Vero Volley Milano. La sfida rappresenta l’atto conclusivo della stagione e metterà di fronte le due squadre che si sono qualificate dopo le fasi finali dei playoff. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e online.

Sabato 11 aprile, alle ore 20.30, il PalaVerde di Treviso ospiterà l’inizio della finale scudetto femminile tra Imoco Conegliano e Numia Vero Volley Milano. La serie si disputerà al meglio delle cinque sfide per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia. Le venete, arrivatesi in finale dopo aver superato Busto Arsizio e Novara durante la regular season, puntano all’ottavo tricolore consecutivo e al nono titolo storico, mentre le milanesi, che hanno eliminato Vallefoglia e Scandicci nei playoff, cercano il primo successo dopo i dolorosi traguardi mancati nel 2022, 2023 e 2025 proprio contro l’avversaria di oggi. Equilibrio tattico e gerarchie di forza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scudetto femminile: Conegliano e Milano si sfidano per il trono Conegliano-Milano, finale scudetto volley femminile: quando si gioca, calendario, orari, tvConegliano e Milano si affronteranno nella finale scudetto di volley femminile: le Pantere andranno a caccia dell’ottavo tricolore consecutivo e del... Leggi anche: Tabellone playoff Serie A1 volley femminile 2026: Conegliano favorita per lo scudetto, Milano e Scandicci ci provano Temi più discussi: La Finale Scudetto tra Numia Vero Volley Milano e Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano si avvicina: i precedenti; FINALE SCUDETTO -2: ASIA WOLOSZ SCALPITA FINALMENTE SI GIOCA! – IL TROPHY TOUR ALL’IMOCO BISTROT E LE INIZIATIVE PER GARA1; Serie A1 Tigotà – Il Trophy Tour della coppa Scudetto fa tappa all’Imoco Bistrot, Marco Mordente ambassador di Gara 1; Milano – Conegliano: al via la vendita libera dei biglietti per Gara 2 di Finale Scudetto. Dove vedere in tv Conegliano-Milano, A1 volley femminile 2026: orario gara-1, programma, streamingSabato 11 aprile (ore 20.30) si giocherà Conegliano-Milano, gara-1 della finale scudetto di volley femminile. Al PalaVerde di Treviso incomincerà la serie ... oasport.it Conegliano-Milano, finale scudetto volley femminile: quando si gioca, calendario, orari, tvConegliano e Milano si affronteranno nella finale scudetto di volley femminile: le Pantere andranno a caccia dell'ottavo tricolore consecutivo e del nono ... oasport.it Basket femminile: Schio a segno in gara-1 di semifinale scudetto x.com Basket femminile, gara 1 della semifinale scudetto è vinta dalle campionesse d’Italia di Schio con un autorevole primo quarto. Le Giraffe reagiscono al ritorno in campo dopo l’intervallo portandosi anche a -8, poi ricacciate indietro nel punteggio - facebook.com facebook