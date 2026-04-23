Dopo l'incidente avvenuto lunedì durante una corrida nella piazza di Siviglia, il torero José Antonio Morante de la Puebla si trova ancora in ospedale. L’atleta ha descritto il dolore come il più intenso mai provato, parlando di una perforazione del retto e di un’esperienza caratterizzata dalla paura. La sua condizione clinica richiede ancora cure e osservazione, mentre prosegue il percorso di recupero nella struttura sanitaria della città.

Dopo il grave incidente subito lunedì alla corrida della Maestranza, prosegue la convalescenza di José Antonio Morante de la Puebla a Siviglia. Secondo quanto riportato da El Mundo, il decorso post-operatorio è positivo e il torero sta mostrando segnali di miglioramento. Le condizioni vengono descritte come stabili, anche se la ferita è seria e richiede cautela. L’entourage parla di un decorso “favorevole”, e lo stesso torero sarebbe apparso “vigile e comunicativo” già dopo il trasferimento nell’ ospedale Viamed-Santa Ángela de la Cruz. Per alcuni giorni dovrà essere alimentato per via endovenosa, per evitare complicazioni legate al transito intestinale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho provato un dolore immenso, avevo molta paura. E’ stata la cornata più dolorosa di sempre”: parla il torero Morante de la Puebla, ricoverato con una perforazione del retto

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