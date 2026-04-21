Il toro lo incorna nel gluteo il torero Morante de la Puebla è in gravi condizioni | attimi di paura alla Corrida di Siviglia

Durante la corrida di lunedì pomeriggio alla Plaza de Toros di Siviglia, il torero è stato colpito al gluteo dal toro, che lo ha incornato. L'incidente ha causato preoccupazione tra il pubblico e le persone coinvolte, con il torero che è stato soccorso sul posto. Le condizioni di salute del torero sono considerate gravi, mentre le autorità stanno valutando i dettagli dell'accaduto.

Drammatico episodio durante la corrida andata in scena lunedì pomeriggio alla Plaza de Toros de la Maestranza di Siviglia. Il celebre matador Morante de la Puebla, tra i toreri più noti della scena spagnola, è rimasto gravemente ferito dopo essere stato incornato dal quarto toro della manifestazione. Secondo quanto raccolto da “ Il Messaggero “, l’incidente si è verificato in pochi istanti: il movimento improvviso dell’animale ha colto di sorpresa il torero, che non è riuscito a evitare l’impatto. La cornata ha colpito con violenza il gluteo sinistro e ha provocato una ferita profonda di circa dieci centimetri e la perforazione del retto. Subito dopo il colpo, Morante de la Puebla è caduto a terra, facendo calare il silenzio tra gli spettatori, consapevoli fin da subito della gravità della situazione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il toro lo incorna nel gluteo, il torero Morante de la Puebla è in gravi condizioni: attimi di paura alla Corrida di Siviglia Notizie correlate Leggi anche: Il toro incorna e uccide il torero, lo choc in Spagna Corrida finisce in tragedia, il famoso torero incornato proprio lì: FOTO. Scena atroceUn pomeriggio che doveva essere di spettacolo e tradizione si è trasformato in pochi istanti in un dramma. Contenuti utili per approfondire Il toro lo incorna nel gluteo, il torero Morante de la Puebla è in gravi condizioni: attimi di paura alla Corrida di SivigliaDrammatico episodio durante la corrida andata in scena lunedì pomeriggio alla Plaza de Toros de la Maestranza di Siviglia. Il celebre matador Morante de la Puebla, tra i toreri più noti della scena ... ilfattoquotidiano.it Il torero asciuga le lacrime al toro e poi lo uccide, bufera in SpagnaBARCELLONA Lo scorso 12 maggio, in un corrida celebrata all'interno della Feria de Sevilla, il torero José Antonio Morante Camacho, noto artisticamente come Morante de la Puebla, ha compiuto un gesto ... ilgazzettino.it