Il torero Morante de la Puebla ferito durante una corrida | il toro gli perfora il retto con un'incornata

Durante una corrida alla Real Maestranza di Siviglia, il torero noto come Morante de la Puebla è rimasto ferito da un toro. L’animale lo ha perforato con un’incornata, colpendolo al retto. L’incidente si è verificato nel corso della Feria di aprile, attirando l’attenzione dei presenti e dei media locali. Le condizioni del matador sono ancora da valutare, e non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul suo stato di salute.

Brutto incidente per Morante de la Puebla, uno dei matador più noti in Spagna, alla Real Maestranza di Siviglia durante la Feria di aprile. La grave ferita al retto, profonda circa 10 centimetri, è stata operata d’urgenza: ricoverato in terapia intensiva, è in condizioni serie ma stabili.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Il toro lo incorna nel gluteo, il torero Morante de la Puebla è in gravi condizioni: attimi di paura alla Corrida di SivigliaDrammatico episodio durante la corrida andata in scena lunedì pomeriggio alla Plaza de Toros de la Maestranza di Siviglia. Una donna abbraccia un toro durante una corrida: la scena è virale (la protesta anche)Durante una corrida, una donna è entrata improvvisamente nell’arena, dirigendosi con passo calmo verso il toro per cingerlo in un abbraccio. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Paura alla corrida di Siviglia, il toro lo incorna nel gluteo: grave Morante de la Puebla; Siviglia, il toro incorna il torero proprio lì: Morante de la Puebla è in gravi condizioni; Torero incornato nel gluteo per 10 centimetri, perforato il retto: Morante de la Puebla è gravissimo; Ecco cosa è successo: Paura per un torero esperto: incornato in una zona delicata durante una corrida | blue News. Il toro lo incorna nel gluteo, il torero Morante de la Puebla è in gravi condizioni: attimi di paura alla Corrida di SivigliaCornata profonda al gluteo sinistro per il celebre matador spagnolo durante l'esibizione alla Maestranza. Sottoposto a intervento chirurgico. ilfattoquotidiano.it Siviglia, il toro incorna il torero proprio lì: Morante de la Puebla è in gravi condizioniInfilzato alla Feria de Abril: ferita di 10 cm e retto perforato per 1,5 cm. Operato d'urgenza, le sue condizioni sono cliniche sono molto gravi ... lasicilia.it VIDEO | Torero incornato, retto perforato: Morante de la Puebla è gravissimo - facebook.com facebook 10 CM BULL HORN rips through José Antonio Morante de la Puebla’s rectum Star bullfighter now in ‘VERY SERIOUS’ condition #Spain José Antonio Morante de la Puebla has been treated in the infirmary of the Royal Cavalry Armoury of Seville after sufferi x.com