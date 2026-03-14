Armato di zappa tenta di sfondare la porta dell’ex moglie e la minaccia davanti al figlio | arrestato

Un uomo armato di zappa si è diretto all’abitazione dei genitori dell’ex moglie e ha colpito ripetutamente la porta d’ingresso. La scena è avvenuta davanti a un bambino minore, mentre l’individuo ha anche rivolto minacce alla donna. La polizia è intervenuta e ha arrestato l’uomo sul posto.

Intervento della polizia a Palma di Montechiaro dopo la chiamata al 112: l’uomo, già condannato per maltrattamenti, avrebbe perseguitato la donna con minacce e telefonate intimidatorie Ha raggiunto l’abitazione dei genitori dell’ex moglie armato di zappa, ha colpito violentemente la porta d’ingresso e ha minacciato la donna davanti al figlio minore. Per questo un uomo di 40 anni è stato arrestato dagli agenti della polizia di Stato del commissariato di Palma di Montechiaro con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, minacce aggravate e danneggiamento. L’episodio è avvenuto nel centro del paese. Una chiamata al numero di emergenza 112 ha segnalato la presenza dell’uomo davanti all’abitazione dei genitori della vittima. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Articoli correlati Minaccia la moglie con un coltello davanti al figlio: arrestato 55enne a MirandolaÈ intervenuta con tempestività l'Arma dei carabinieri nella serata del 29 dicembre a Mirandola, dove un uomo di cinquantacinque anni è stato... Tenta di sfondare la porta dei vicini con un martello: arrestato per tentato furtoSabato mattina la Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un cittadino gambiano per il reato di tentato furto in abitazione.