Paola Perego ha condiviso di aver scoperto un carcinoma maligno al rene grazie a controlli di prevenzione annuali a pagamento, che ha definito una delle più grandi ingiustizie sociali. Dopo aver affrontato la malattia e aver ricevuto le cure necessarie, è tornata a condurre il programma televisivo “Citofonare Rai2”, in onda il sabato e la domenica alle 11.15. La conduttrice ha ripreso il suo ruolo in trasmissione dopo il periodo di convalescenza.

Paola Perego è tornata al timone di “Citofonare Rai2”, in onda il sabato alle alle 11.15 per poi replicare la domenica alla stessa ora. Con lei la nuova compagna di viaggio Paola Perego, che ha sostituito Simona Ventura. Il 17 aprile la conduttrice soffierà 60 candeline sulla torta. Un evento importante, come ha raccontato a Il Corriere della Sera. “Mi piaccio molto più oggi che a 30 o a 40 anni.- ha detto – Con l’età, la consapevolezza e l’accettazione vanno oltre l’aspetto fisico. Nella mia vita ho anche superato un cancro, le mie priorità sono un po’ cambiate. E quindi, certo, non è bello invecchiare: quando vedo qualche ruga in più mi girano scatole così come quando mi viene mal di schiena se sto piegata troppo a lungo, ma alla fine è una cosa che accetto come una cosa naturale della vita”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho avuto un carcinoma maligno al rene. L’ho scoperto e curato in tempo solo perché faccio prevenzione annuale a pagamento e trovo che questa sia una delle più grande ingiustizie sociali”: così Paola Perego

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