Ho colpito Andrea per difendermi | le dichiarazioni spontanee di Antonio Sciorilli durante l' udienza di convalida

Durante l'udienza di convalida, il dirigente della Asl di 52 anni ha dichiarato di aver agito per difendersi, riferendo di aver colpito il figlio di 21 anni. Il ragazzo è stato trovato senza vita nel pomeriggio di domenica 19 aprile in una località di Vasto. Le dichiarazioni spontanee dell'uomo sono state rese davanti al giudice.

Ha spiegato di aver agito per difendersi Antonio Sciorilli, il dirigente della Asl di 52 anni, reo confesso della morte del figlio Andrea, 21, trovato senza vita nel pomeriggio di domenica 19 aprile, a Vasto. Il giovane è morto dopo essere stato colpito tre volte con un'ascia e il suo corpo è.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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IN AGGIORNAMENTO +++ Sono queste le dichiarazioni spontanee rese da Antonio Sciorilli, l'uomo che ha ucciso il figlio Andrea in casa con tre colpi d'ascia domenica scorsa a Vasto, durante l'udienza di convalida dell'arresto. Il gip del Tribunale di Larino si - facebook.com facebook

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