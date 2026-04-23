Head Endure Pro Boa precisione e performance per il tennis moderno

È stata presentata la nuova scarpa da tennis Endure Pro BOA, progettata per garantire precisione, stabilità e reattività su diversi tipi di superfici. La scarpa, prodotta da un marchio noto nel settore, è ora disponibile anche in una nuova colorazione. Questa versione si inserisce nella gamma di prodotti destinati a migliorare le prestazioni dei giocatori durante le partite. La sua uscita è stata comunicata attraverso i canali ufficiali dell’azienda.

HEAD lancia la nuova Endure Pro BOA, una scarpa da tennis pensata per offrire precisione, stabilità e reattività su tutte le superfici, ora disponibile anche in una nuova colorazione. Al centro del progetto c’è il BOA Fit System con doppia rotella Li2, che consente una regolazione micro-precisa del fit anche durante il gioco, migliorando controllo e connessione con la scarpa. Grazie al PerformFit Wrap, il piede è avvolto in modo uniforme, aumentando stabilità e supporto nei movimenti laterali e nei cambi di direzione. La costruzione tecnica bilancia ammortizzazione e ritorno di energia, mentre la suola è progettata per garantire grip e resistenza su tutte le superfici.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Head Endure Pro Boa, precisione e performance per il tennis moderno Notizie correlate Tennis, polemica a Rotterdam: giocatori contro le palline Head, performance e qualità in discussione.Rotterdam è al centro di un acceso dibattito nel mondo del tennis professionistico. La Juventus cerca su LinkedIn il nuovo ‘Head of Performance’ per mettere fine all’emergenza infortuniLa Juventus ha pubblicato su LinkedIn un annuncio per assumere un nuovo Head of Performance per la prima squadra. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Head Endure Pro BOA Clay: quando la scarpa da tennis smette di essere un pensiero (ma non basta a trasformarvi in Sinner). Head’s Endure Tennis Shoe Features Two BOA Fit DialsForbes contributors publish independent expert analyses and insights. Tim Newcomb covers tennis gear/business, stadiums and shoe tech. The BOA Performance Fit System is coming back to tennis footwear. forbes.com Shoe Preview: Head introduces the new Endure ProHead is making strides in its shoe game with the new Endure Pro. Taking its name from its Winners Endure motto on the tongue, the shoe blends a sleek feel with top-notch stability. In the brand’s ... tennis.com