Tennis polemica a Rotterdam | giocatori contro le palline Head performance e qualità in discussione

A Rotterdam, i giocatori si sono scagliati contro le palline Head Tour XT usate nell’ATP 500. Arthur Fils e Alex de Minaur hanno criticato la qualità di queste palline, dicendo che non sono all’altezza del livello di gioco. La polemica si è fatta sentire tra chi sostiene che le palline possano influenzare le prestazioni e chi invece si chiede se questa scelta sia legata più alle sponsorizzazioni che alla qualità reale. La questione ha acceso il dibattito nel mondo del tennis, con alcuni che chiedono risposte chiare sulla gestione di queste attrezz

Rotterdam è al centro di un acceso dibattito nel mondo del tennis professionistico. I giocatori, tra cui Arthur Fils e Alex de Minaur, hanno espresso forti critiche riguardo alla qualità delle palline Head Tour XT utilizzate nell'ATP 500 olandese, sollevando interrogativi sulla loro idoneità per il livello di gioco attuale e aprendo un fronte sulla gestione delle sponsorizzazioni e l'impatto sulla performance degli atleti. L'apertura del fronte è arrivata durante il torneo ABN AMRO Open, con le lamentele di Daniil Medvedev, che ha apertamente contestato l'integrità delle palline durante il suo match di primo turno.

