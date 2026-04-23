Hawkins sotto attacco | nuove ombre e misteri nel Sottosopra

A Hawkins si sono verificati nuovi episodi di violenza quando una creatura sotterranea ha attaccato un gruppo di ragazzi, tra cui Mike e una nuova ragazza di nome Nikki. L’intervento di una giovane donna con poteri sovrannaturali ha evitato ulteriori feriti, ma i giovani coinvolti hanno deciso di agire senza l’assistenza delle autorità. La situazione rimane sotto osservazione e si attendono sviluppi.

?? Cosa sapere A Hawkins una creatura sotterranea attacca il gruppo di Mike e la nuova Nikki. L'intervento di Undici impedisce ulteriori vittime mentre i ragazzi decidono di agire autonomamente. Il 10 gennaio 1985 a Hawkins, Indiana, la neve copre ancora le strade e segna il ritorno del gruppo di amici guidato da Mike e Undici, quattro settimane dopo gli eventi dello Snow Ball. La nuova produzione animata su Netflix, nata dall'idea di Eric Robles sotto la supervisione dei fratetti Duffer, ri .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Hawkins sotto attacco: nuove ombre e misteri nel Sottosopra Notizie correlate Leggi anche: Genova Oscura: misteri, ombre e segreti di una città millenaria Ritorno a Hawkins sotto la neve: “Stranger Things: Tales from ’85” ha una data d’uscita su NetflixL’universo creato dai fratelli Duffer si prepara a un’espansione senza precedenti. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: È sempre Cartabianca: Maria Luisa Rossi Hawkins sulle ultime dichiarazioni di Trump Video; È sempre Cartabianca: Nicola Gratteri e le difficoltà di una vita sotto scorta Video; La strategia di Anthropic: declina $800 mld e punta su autonomia e ricavi. NOVITA' SULLE PIATTAFORME - Stranger Things: Storie dal 1985 - dalle ore 9.00 a.m. su netflix Ritorna a Hawkins con Stranger Things: Storie dal 1985, un'entusiasmante nuova serie animata dello showrunner Eric Robles, di cui i Duffer Brothers sono i prod - facebook.com facebook