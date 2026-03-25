Genova Oscura | misteri ombre e segreti di una città millenaria

Un viaggio attraverso le zone meno illuminate di Genova rivela ambienti nascosti e storie nascoste nel corso dei secoli. Si attraversano quartieri medievali chiusi da cancellate, vie percorse da condannati e vicoli segnati da credenze e silenzi. Dal Medioevo al Novecento, queste aree conservano tracce di un passato fatto di segreti e ombre che si intrecciano con la storia della città.

Un itinerario nei lati più oscuri di Genova, dal Medioevo al Novecento. Ghetti chiusi da cancellate, crose percorse dai condannati a morte, vicoli segnati da superstizioni, potere e silenzi. Un tour che racconta fatti reali e scomodi di una città abituata a non spiegarsi. Dall’età medievale fino a sfiorare il Novecento, questo tour attraversa una Genova meno raccontata, fatta di potere, controllo, silenzi e scelte scomode. Una città che ha sempre saputo proteggere sé stessa, anche quando la storia diventava difficile da guardare in faccia.Si parlerà di vicende poco note del secondo dopoguerra, quando Genova fu porto di passaggio e rifugio temporaneo per criminali nazisti in fuga, aiutati da reti di copertura legate anche ad ambienti ecclesiastici, prima dell’imbarco verso il Sudamerica. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Genova Oscura: misteri, ombre e segreti di una città millenaria Articoli correlati Leggi anche: Under Salt Marsh: una palude di misteri, omicidi, segreti e colpe Imperfect Women, recensione: segreti, misteri e un gran cast per una serie coraleElisabeth Moss, Kerry Washington, Kate Mara sono le protagoniste di Imperfect Women - Le mie amiche del cuore, serie thriller psicologica in...