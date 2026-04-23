Nella zona tra Agrigento e Nissena, le forze dell'ordine hanno arrestato un uomo trovato in possesso di 23 chili di hashish e 86.000 euro in contanti. L'operazione ha portato al sequestro della droga e del denaro, ritenuti collegati a un'attività di spaccio. Secondo le fonti, il carico avrebbe potuto generare circa 400mila euro di profitto.

? Cosa sapere Arrestato spacciatore ad Agrigento con 23 chili di droga e 86 mila euro.. Il carico avrebbe generato 400.000 euro tra le province di Agrigento e Nissena.. I finanzieri del comando provinciale di Caltanissetta hanno arrestato un uomo di Agrigento mentre tentava di ritirare 10 chili di hashish presso un centro di spedizione, sventando un giro di droga che avrebbe generato 400.000 euro tra le province agrigentina e nissena. L’operazione è scattata in flagranza di reato durante il ritiro del pacco, portando i militari a estendere immediatamente l’indagine alla residenza dell’uomo. Lì sono stati rinvenuti altri 13 chili di sostanze stupefacenti, tra cui hashish e marijuana, oltre a una somma di 86 mila euro in contanti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hashish e 86mila euro: arrestato spacciatore tra Agrigento e Nissena

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