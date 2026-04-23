Nella giornata di oggi, le forze dell'ordine hanno portato a termine un'operazione tra Caltanissetta e Agrigento, arrestando un uomo in flagranza di reato. Durante l’intervento sono stati sequestrati circa 23 chili di droga e 86mila euro in contanti. L'operazione è stata condotta congiuntamente dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di entrambe le province.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione congiunta della Guardia di Finanza. I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta, in collaborazione con i colleghi del comando di Agrigento, hanno arrestato in flagranza di reato un presunto spacciatore. Nel corso dell’operazione sono stati inoltre sequestrati circa 23 chilogrammi di sostanze stupefacenti, tra hashish e marijuana, insieme a 86.000 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecite. L’intervento è stato portato avanti dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Caltanissetta e dalla Sezione Goa del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, con il supporto della Tenenza di Licata.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Arresto per traffico di droga tra Caltanissetta e Agrigento, sequestrati 23 chili di droga e 86mila euro

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