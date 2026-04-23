Hanno trasformato un tratto di statale in una discarica a cielo aperto | 23 denunciati

Quindici persone tra agrigentini, nisseni e catanesi sono state denunciate per aver abbandonato rifiuti lungo un tratto di strada statale, trasformandolo in una discarica a cielo aperto. Le indagini hanno portato alla scoperta di un comportamento illecito che ha causato un grave degrado ambientale nella zona interessata. Le autorità hanno avviato le procedure legali contro i responsabili, che rischiano sanzioni e eventuali provvedimenti penali.

Non due, tre o cinque. Ma ben 23. Tanti sono stati i denunciati - si tratta di agrigentini, nisseni e catanesi - per abbandono illecito di rifiuti. Gente che ha trasformato un tratto della statale 123, in territorio di Campobello di Licata, in una discarica abusiva a cielo aperto. .🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Parco della Memoria trasformato in una discarica a cielo apertoBottiglie vuote, lattine abbandonate e una tavolata trasformata in discarica improvvisata. Un burrone naturale trasformato in una discarica a cielo aperto a Taurianova, 15 denunce e veicoli sequestratiQuindici persone denunciate e sedici veicoli sequestrati, questo il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri nella Piana di Gioia Tauro... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Un delitto tuttora irrisolto ha trasformato un paese di tredici case, a 2300 metri di quota, in un prodotto di consumo turistico; Strada colabrodo sulla Pulsano-San Giorgio: Marra (FdI) sollecita l'intervento urgente della Provincia; L'endometriosi e le celebrità che stanno rompendo i tabù sulla malattia cronica; Scontro a Selvazzano: centauro grave dopo l’impatto con un’auto in via Euganea. Il primo sole sulle coste catanesi si è trasformato in un incubo per un turista svedese, vittima del furto dello zaino mentre si trovava alla Playa https://www.freepressonline.it/2026/04/23/furto-alla-playa-zaino-restituito-a-turista-svedese/ - facebook.com facebook gregor samsa, svegliatosi una mattina da sogni agitati, si trovò trasformato, nel suo letto, in un'enorme volkswagen. x.com