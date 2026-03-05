Un burrone naturale trasformato in una discarica a cielo aperto a Taurianova 15 denunce e veicoli sequestrati

A Taurianova, un burrone naturale è stato trasformato in una discarica a cielo aperto. Quindici persone sono state denunciate e sedici veicoli sequestrati per aver gestito illegalmente i rifiuti. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al sequestro di numerosi mezzi e alla denuncia di soggetti coinvolti. L’area è stata oggetto di controlli approfonditi da parte delle autorità competenti.

Quindici persone denunciate e sedici veicoli sequestrati, questo il bilancio di un'operazione condotta dai Carabinieri nella Piana di Gioia Tauro dove è stata scoperta una discarica abusiva all'interno di un burrone naturale utilizzato per lo sversamento di rifiuti urbani, speciali e pericolosi. L'attività è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Palmi e ha visto coinvolti i militari della Compagnia di Taurianova e del Nucleo Carabinieri Forestale di Cittanova, impegnati da mesi in controlli mirati nelle aree rurali.