Parco della Memoria trasformato in una discarica a cielo aperto

Durante il giorno di Pasquetta, il Bosco della Memoria di via Messa è stato segnalato come luogo in cui si sono accumulati rifiuti di vario genere, tra cui bottiglie vuote e lattine abbandonate. La zona, nota per il suo valore simbolico, si presenta ora in condizioni di degrado, con una discarica improvvisata che ha coinvolto anche una tavolata lasciata sul posto. La situazione ha attirato l’attenzione di residenti e visitatori preoccupati per lo stato del parco.

Bottiglie vuote, lattine abbandonate e una tavolata trasformata in discarica improvvisata. Il giorno di Pasquetta riaccende i riflettori su uno dei luoghi più simbolici e fragili della città: il Bosco della Memoria di via Messa. La segnalazione, su un noto gruppo social cittadino, ha sollevato molta indignazione. Una tavolata in legno, con panchine, occupata da bottiglie di vetro di alcolici e lattine lasciate a fine giornata. A pochi metri, i cestini. I commenti si moltiplicano: c’è chi invoca più controlli, chi chiede telecamere, chi denuncia un’inciviltà ormai cronica. Eppure, il Bosco della Memoria non è un parco qualsiasi. Nato per ricordare i deportati brianzoli nei lager nazisti, è uno spazio carico di significato storico e civile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Parco della Memoria trasformato in una discarica a cielo aperto Stadio della Vittoria, il Coni Puglia denuncia: “Trasformato in discarica a cielo aperto”Lo Stadio della Vittoria di Bari, luogo simbolo della memoria sportiva cittadina, si starebbe progressivamente trasformando in una sorta di deposito... Un burrone naturale trasformato in una discarica a cielo aperto a Taurianova, 15 denunce e veicoli sequestratiQuindici persone denunciate e sedici veicoli sequestrati, questo il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri nella Piana di Gioia Tauro... Temi più discussi: Parco della Memoria trasformato in una discarica a cielo aperto; Si conclude Non ti scordar di me: stamattina la cerimonia solenne al Parco della Memoria; Villa Tessier: il parco torna alla città sabato 4 aprile - ore 10.30; Milano è Memoria. A CityLife la nuova via intitolata a Zaha Hadid. Parco della Memoria trasformato in una discarica a cielo apertoBottiglie vuote, lattine abbandonate e una tavolata trasformata in discarica improvvisata. Il giorno di Pasquetta riaccende i riflettori su ... ilgiorno.it Erice, al Parco della Memoria si conclude Non ti scordar di me: una comunità unita nel segno della legalitàSi è svolta ieri mattina, al Parco della Memoria, la cerimonia conclusiva della manifestazione Non ti scordar di me, promossa dal Comune di Erice in collaborazione con Libera – Associazioni, nomi e ... alqamah.it 6 aprile 2009, L’Aquila si è raccolta nel Parco della memoria per commemorare le sue 309 vittime. - facebook.com facebook Da Piazza Duomo al Parco della Memoria: un trekking della memoria del terremoto dell'Aquila. L'incontro con ragazzi e ragazze in Servizio Civile che il #6aprile 2009 avevano tra i 3 e i 7 anni e, attraverso i loro occhi, riscopriamo il valore del ricordo e del dov x.com