Acqua gialla o con odore insolito a Bollate | cosa sta succedendo e cosa fare

Un’anomalia tecnica all’impianto di potabilizzazione di via Verdi ha causato nelle ultime ore variazioni nel colore, nell'odore e nel sapore dell'acqua a Bollate (Milano). Per riportare la situazione alla normalità, si legge in una nota, i tecnici stanno effettuando interventi di spurgo e flussaggio degli idranti su tutta la rete comunale. Il ripristino della completa limpidezza è previsto entro la serata di lunedì 23 marzo. In via precauzionale, l'azienda consiglia ai residenti di far scorrere l'acqua per qualche minuto prima di utilizzarla. Eventuali ulteriori disagi possono essere segnalati al numero verde del pronto intervento 800. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Una selezione di notizie su Acqua gialla

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