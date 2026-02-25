Fallimento Fwu nuovi problemi per i risparmiatori di Parma | ecco cosa sta succedendo

Nuovi problemi per i risparmiatori parmigiani rimasti coinvolti nel fallimento della compagnia di polizze lussemburghese Fwu. ParmaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Crisi della Realco, i lavoratori dello stabilimento di Parma in stato di agitazione: "Ritirare la procedura di licenziamento collettivo" Vignali diffida l’Ausl: “Riaprire le liste d’attesa, situazione illegale". La replica: “Non esistono agende chiuse” . 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Fallimento Fwu, anche bergamaschi tra i risparmiatori coinvoltiUn anno dopo il fallimento di Fwu Life Insurance, anche alcuni risparmiatori bergamaschi si trovano in difficoltà.

ChatGPT down, problemi con l‘IA di OpenAI: perché non funziona e cosa sta succedendoQuesta mattina gli utenti di ChatGPT si sono trovati davanti a un grande problema: il chatbot di OpenAI non risponde più.