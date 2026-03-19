La 345 Relief Cream Mist di Dr. Althea è uno spray viso che ha recentemente attirato l’attenzione su TikTok. È disponibile sul mercato e può essere valutato come un possibile prodotto da provare. GQ Italia segnala che tutti i prodotti presentati sono scelti dai propri editori e che, attraverso i link di acquisto, Condé Nast può ricevere una commissione affiliata.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. La prima volta che ho visto la 345 Relief Cream Mist di Dr. Althea è stato su TikTok. Uno di quei video dedicati alla skincare coreana in cui qualcuno si spruzza il prodotto sul viso e, nel giro di pochi giorni, mostra una pelle che sembra più uniforme, meno segnata, quasi come se le macchie lasciate da brufoli e acne iniziassero a schiarirsi. Ovviamente i social non sono esattamente il posto più affidabile per valutare un prodotto. Ma quando lo stesso prodotto continua a comparire in diversi, raccontato sempre con lo stesso tipo di enfasi e di risultato, la curiosità cresce. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - La 345 Relief Cream Mist di Dr. Althea è il prodotto viso spray che hai visto su TikTok e che dovresti valutare seriamente

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