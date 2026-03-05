Haaland pigro il City frena contro il Forest Saka lancia l' Arsenal a +7

Il Manchester City conclude il match contro il Nottingham Forest con un pareggio di 2-2, nonostante i gol di Semenyo e Rodri. La partita si è disputata senza vincitori, con il City che non è riuscito a superare gli avversari mentre Haaland è stato criticato per la sua prestazione. Nel frattempo, l'Arsenal ha vinto la sua partita, portandosi a sette punti di vantaggio in classifica grazie a Saka.

"We’re gonna win the league", vinceremo il campionato. La sezione ospiti dell’Amex Stadium rompe gli indugi subito dopo il fischio finale. L’Arsenal si è appena imposto 1-0 a Brighton, una di quelle vittorie “brutte” che i Gunners ultimamente stanno mettendo in fila. Il motivo per cui i tifosi ospiti cantano in quel modo, però, subito dopo un gran boato, è che hanno appena scoperto che il Forest ha fermato sul 2-2 il City. Significa che ora i loro idoli hanno 7 punti di vantaggio con una gara in più sui rivali per la Premier. Significa che quello scontro diretto che ora ha finalmente una data, domenica 19 aprile alle 17.30 italiane, a Manchester, possono anche perderlo: rimarrebbero comunque davanti al City. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

