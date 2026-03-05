Cantù la salva mentre viene picchiata in strada | comandante dei carabinieri arresta l’aggressore fuori servizio

A Cantù, un cittadino stava subendo un'aggressione in strada, venendo picchiato con pugni e schiaffi. Un comandante dei carabinieri, libero dal servizio, ha assistito all'evento e si è subito attivato per intervenire. L’ufficiale ha bloccato l’aggressore, riuscendo così a mettere in sicurezza la vittima e a impedire che il pestaggio continuasse.

Il luogotenente interviene in abiti civili e blocca un 24enne accusato di maltrattamenti, sequestro di persona e lesioni La stava colpendo con pugni e schiaffi in pieno centro a Cantù quando è intervenuto un carabiniere libero dal servizio che ha bloccato l’aggressore e salvato la vittima. Un 24enne di origine tunisina è stato arrestato nel pomeriggio del 3 marzo dai carabinieri della stazione di Cantù con le accuse di maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona e lesioni personali. La vittima è una giovane donna italiana di 25 anni di origine marocchina che, mentre percorreva una via cittadina, ha chiesto aiuto temendo per la propria incolumità. 🔗 Leggi su Quicomo.it

