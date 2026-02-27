Carabiniere fuori servizio salva sessantacinquenne dall' attacco di un cane

Nella mattinata del 5 febbraio, a Legnago, un carabiniere fuori servizio ha salvato un uomo di 65 anni dall’attacco di un cane. L’intervento è avvenuto mentre il militare si trovava in quella zona e ha agito prontamente per mettere in sicurezza la vittima. L’episodio si è concluso con il salvataggio e l’intervento delle autorità competenti.

Nella mattinata del 5 febbraio scorso, Legnago è stata teatro di un atto di eroismo da parte di un carabiniere fuori servizio. L'appuntato scelto Andrea Cavarzere, della compagnia di Legnago, stava percorrendo Vicolo San Salvaro a bordo della propria auto quando la sua attenzione è stata attirata.