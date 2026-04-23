Ha un malore all’impianto sportivo 74enne in codice rosso all’ospedale

Da monzatoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Brugherio, un uomo di 74 anni si è sentito male mentre si trovava in un impianto sportivo su viale Lombardia poco prima delle 11. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale. La zona è stata evacuata temporaneamente per permettere le operazioni di emergenza. La situazione è ancora sotto controllo e in fase di accertamento.

Momenti di apprensione per un uomo di 74 anni questa mattina a Brugherio. Mentre era all'interno di un impianto sportivo su viale Lombardia, poco prima delle 11, l'uomo ha accusato un malore. Le condizioni dell'uomo hanno subito destato forte preoccupazione tra i presenti che hanno celermente.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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