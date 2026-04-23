Ha un malore all’impianto sportivo 74enne in codice rosso all’ospedale

Questa mattina a Brugherio, un uomo di 74 anni si è sentito male mentre si trovava in un impianto sportivo su viale Lombardia poco prima delle 11. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale. La zona è stata evacuata temporaneamente per permettere le operazioni di emergenza. La situazione è ancora sotto controllo e in fase di accertamento.

Momenti di apprensione per un uomo di 74 anni questa mattina a Brugherio. Mentre era all'interno di un impianto sportivo su viale Lombardia, poco prima delle 11, l'uomo ha accusato un malore. Le condizioni dell'uomo hanno subito destato forte preoccupazione tra i presenti che hanno celermente.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Malore al volante, 74enne si schianta contro un autobus e muore in ospedale dopo ore di agoniaARTA TERME (UDINE) - Speranze finite: è morto poco dopo l'arrivo in ospedale il 74enne alla guida dell'auto coinvolta nell'incidente contro un bus... Colta da malore provoca incidente tra due auto: donna in codice rosso al RuggiPaura, questa mattina, in via Verdi a Pontecagnano, dove due auto (Fiat Seicento grigia e Ford Fusion) si sono scontrate per cause in corso di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Malore a Panigaglia durante un intervento: recupero in quota e ricovero precauzionale; Tragedia al campo del San Claudio: muore Giuseppe Canuti, mister degli Allievi; Interventi 118 a Mantova tra lunedì 20 e martedì 21 aprile 2026: due incidenti; Malore mentre si allena, 17enne si accascia a terra. Attimi di terrore sul campo di calcio. Giovanni Bertelli, malore giocando a padel con gli amici: muore a 68 anniUDINE - Tragedia a Lignano Sabbiadoro dove ha perso la vita è stato Giovanni Bertelli, 68 anni, cresciuto a Padova e residente nella località balneare friulana. L'uomo si ... ilgazzettino.it Si accascia davanti agli amici durante la partita: tragedia a LignanoIl 68enne, residente a Lignano, stava disputando una partita di padel insieme ad alcuni amici quando, all’improvviso, si è accasciato al suolo sotto gli occhi dei presenti. Attimi di forte apprensione ... nordest24.it Durante la registrazione, un piccolo malore ha colpito la bellissima Samira Lui, lasciando il pubblico col fiato sospeso... - facebook.com facebook