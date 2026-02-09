Ieri sera, Adani ha parlato della situazione dell’Inter e di Cristian Chivu. Ha detto che la squadra è nelle mani del tecnico, anche se mancano calciatori importanti come Calhanoglu e Barella, e nessuno sembra preoccuparsene. Le sue parole hanno attirato l’attenzione dei tifosi, che si chiedono se l’Inter possa continuare a vincere senza di loro.

Inter News 24 Adani ieri sera alla nuova DS ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’Inter e nella fattispecie su mister Cristian Chivu. Lele Adani, nel corso della nuova Domenica Sportiva, ha esaltato l’Inter e soprattutto il suo allenatore, Cristian Chivu. I nerazzurri infatti stanno ottenendo risultati sensazionali in campionato e lo stanno facendo senza tre dei calciatori più forti. Denzel Dumfries manca infatti ormai da tre mesi e nelle ultime settimane non ci non sono neanche Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. Queste le sue parole: ADANI ESALTA CHIVU – « Di Chivu guardiamo le conferenze tutte con lo stesso tono, ma guardiamo anche il contenuto: Chivu ha avuto la squadra in pugno da subito e l’Inter è tantissime cose. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Adani: «Chivu ha la squadra in pugno. Mancano Calhanoglu e Barella e chi se ne accorge?»

