Ha un forte mal di pancia da giorni in ospedale gli scoprono gravissima emorragia | operato e salvato al Cto
Un uomo di 70 anni è stato ricoverato in ospedale dopo aver accusato un forte mal di pancia da diversi giorni. Gli esami diagnostici hanno evidenziato una grave emorragia, legata a un aneurisma dell’arteria splenica. È stato quindi sottoposto a un intervento chirurgico urgente presso il Cto di Napoli, dove è stato salvato.
Un uomo di 70 anni con aneurisma dell’arteria splenica è stato salvato al Cto di Napoli grazie ad un intervento chirurgico urgente.🔗 Leggi su Fanpage.it
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