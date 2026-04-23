Ha un forte mal di pancia da giorni in ospedale gli scoprono gravissima emorragia | operato e salvato al Cto

Un uomo di 70 anni è stato ricoverato in ospedale dopo aver accusato un forte mal di pancia da diversi giorni. Gli esami diagnostici hanno evidenziato una grave emorragia, legata a un aneurisma dell’arteria splenica. È stato quindi sottoposto a un intervento chirurgico urgente presso il Cto di Napoli, dove è stato salvato.