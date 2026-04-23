Un calciatore bosniaco classe 2007 ha deciso di trasferirsi in Serie A, con contatti già avviati grazie all’intervento di un centrocampista. Tre squadre italiane stanno seguendo da vicino la sua situazione, con l’obiettivo di concludere l’affare prima del Mondiale. Il giocatore è stato protagonista di una partita decisiva nella finale playoff a Zenica, attirando l’attenzione del calcio italiano.

Tre italiane si sfidano per il classe 2007 bosniaco: l’obiettivo è chiudere prima del Mondiale È tra quelli che ha fatto più impazzire l’ Italia di Gattuso nella finale playoff a Zenica. Kerim Alajbegovic, classe 2007 del Salisburgo e della Bosnia che il 31 marzo scorso ha battuto la Nazionale azzurra facendole mancare per la terza volta consecutiva la qualificazione al Mondiale (InstagramScreen Dazn) – Calciomercato.it Alajbegovic piace a mezza Europa, del resto parliamo di un grande talento che solo nel settembre scorso ha raggiunto la maggiore età. Eppure vanta già 8 presenze nella Nazionale dei ‘grandi’ e 40 con la maglia del Salisburgo, che lascerà a fine stagione per far ritorno al Bayer proprietario del suo cartellino.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Ha scelto di trasferirsi in Serie A: contatti già avviati, lo porta Pjanic

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