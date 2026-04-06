Jeep ruote da 37 e oltre 700 Cv in fuoristrada I prototipi estremi alla prova

Alla 60esima edizione dell’Easter Safari di Moab, nello Utah, i designer di Jeep hanno presentato diversi prototipi, tra cui buggy da baja, SUV rialzati, un restomod e anche un modello elettrico. Tutti i veicoli sono stati testati nel contesto del fuoristrada, con ruote da 37 pollici e oltre 700 cavalli di potenza. La manifestazione ha visto quindi molte varianti di veicoli in fase di sperimentazione.

Ogni anno da sessant’anni a Moab, nello Utah, Jeep porta una serie di prototipi davanti a un pubblico atipico, che non frequenta i saloni, ma che nel tempo libero usa davvero i fuoristrada del marchio americano: appassionati, preparatori, gente che passa i weekend a smontare e modificare Wrangler e simili. All’Easter Jeep Safari le concept car diventano un modo per dialogare con quella comunità che nel tempo è diventata una vera pancia del marchio: è qui che le idee prendono forma, si confrontano con la realtà e, soprattutto, ricevono un back diretto. Non sono esercizi di stile, ma strumenti per testare soluzioni, interpretare bisogni e anticipare direzioni future, mantenendo sempre un legame forte con la storia e con l’uso reale dei veicoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Jeep, ruote da 37" e oltre 700 Cv in fuoristrada. I prototipi estremi alla prova Leggi anche: Easter Jeep Safari, sulle rocce dello Utah spinti dalla passione per il fuoristrada Jeep protagonista alla 60^ edizione dell’Easter Jeep SafariTORINO (ITALPRESS) – Il brand Jeep e Jeep Performance Parts (JPP) by Mopar partecipano alla 60esima edizione dell’Easter Jeep Safari a Moab, nello...