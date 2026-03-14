Nella notte del 14 marzo 2026, alle 01:20, si presenta la nuova Renault Captur Full-Hybrid E-Tech 160. Si tratta di un modello con motore ibrido che sviluppa 160 cavalli, annunciato come un cambiamento significativo per il segmento dei SUV compatti. La vettura viene annunciata come una novità nel mercato, con caratteristiche tecniche che la distinguono rispetto ai modelli precedenti.

È sabato 14 marzo 2026, ore 01:20, e l’aria della notte si addensa intorno alla nuova Renault Captur Full-Hybrid E-Tech 160. Questo SUV compatto francese non ha bisogno di rivoluzioni per mantenere il suo posto al vertice del mercato europeo, preferendo un’evoluzione mirata che rafforza una formula già vincente. Il modello mantiene le sue dimensioni consolidate di 4,24 metri di lunghezza, 1,80 metri di larghezza e 1,57 metri di altezza, con un passo di 2,64 metri che bilancia perfettamente la compattezza esterna con lo spazio interno. Sotto il cofano, il cuore pulsante è ora il sistema ibrido da 160 CV, che promette di trasformare l’esperienza di guida nel traffico cittadino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Renault Captur: il nuovo ibrido da 160 CV che cambia tutto

Articoli correlati

Leggi anche: Renault Captur 1.8 E-Tech Full Hybrid da 160 Cv: pregi e difetti

Nuova Renault Captur 2026: prime foto ed info del nuovo modelloEcco tutte le informazioni affidabili e aggiornate che si conoscono finora sulla Renault Captur 20262027, in particolare sul fatto che prenderà...

Renault Captur E-Tech Full Hybrid 160cv: la prova su strada!

Contenuti utili per approfondire Renault Captur

Temi più discussi: Renault Captur: Col 1.8 full hybrid è scattante; Renault Captur E?Tech 160: quanto consuma e come va la B-SUV col nuovo full hybrid | Quattroruote.it; Renault Captur: come va il nuovo Full-Hybrid E-Tech 160? | Video; Nuovo Renault Captur E-Tech, 160 cavalli ibridi, la prova dei consumi.

Renault Captur: come va il nuovo Full-Hybrid E-Tech 160? | VideoAbbiamo provato in anteprima la nuova Renault Captur nella sua rinnovata motorizzazione Full-Hybrid. Ecco come cambia ... hdmotori.it

Renault Captur 2026 cambia volto e spinge sul full hybridNuovo Renault Captur evolve: design più deciso, Google integrato e ibrido più brillante. C’è un motivo se Renault Captur continua a essere uno ... affaritaliani.it

Vuoi cambiare auto senza lunghe attese Renault Captur un crossover in condizioni perfette è pronta a partire con te. Finanziamento personalizzato Garanzia ufficiale inclusa Cosa aspetti a venirci a trovare o contattarci -Vieni a visitare i nostri showroo - facebook.com facebook